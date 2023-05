PSG: Dans quelles franchises a déjà investi le groupe Arctos ?

Le fonds d’investissement Arctos Sports Partners serait intéressé pour entrer au capital du PSG.

Le PSG cherche des partenaires pour le rejoindre dans l’actionnariat du club, selon le journaliste de la CBS, Ben Jacobs, le fonds d’investissement Arctos Sports Partners, serait un candidat, moyennant 5 à 15% du capital du club parisien. Lancé en 2019, le groupe a centré ses investissements dans le monde sportif, avec la volonté de se positionner en tant que minoritaire, à la fois dans des clubs, des Ligues ou des médias associés. En fournissant à chacun des liquidités et des solutions de croissance.

Le fonds Arctos Sports Partners serait intéressé pour rejoindre le PSG

Depuis que quatre grandes ligues américaines (NBA, MLS, MLB et NHL) ont modifié leurs règles pour favoriser l’arrivée de nouveaux investisseurs minoritaires, le groupe Arctos s’est engouffré dans la brèche. Toute l’étendue de son portefeuille n’est pas forcément connue, ses actifs avoisineraient les sept milliards avec des participations dans le monde du football, du basket et du hockey principalement. En 2021 la société basée à Dallas a multiplié les investissements. Elle aurait ainsi bouclé 25 investissements dans 18 franchises sportives, dont six équipes de la MLB, la ligue de baseball : Boston Red Sox, Los Angeles Dodgers, Chicago Cubs, San Francisco, Giants Houston Astros et San Diego Padres.

Des participations en NBA, MLB, MLS ou au Liverpool FC en Premier League

Le fonds est aussi associé Fenway Sports Group, la société mère des Red Sox (MLB), du Liverpool FC en Premier League et des Penguins de Pittsburgh, en LNH. S’y ajoutent des participations en NBA, dans les deux équipes des Warriors de Golden State et des Kings de Sacramento, plus la société de conseil en sport et divertissement, Elevate Sports Partners, ou encore la franchise de football en MLS, Real Salt Lake. Le Paris Saint-Germain pourrait donc être la prochaine cible du fonds, le président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi, le valorise à 4 milliards d’euros.