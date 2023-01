PSG: Combien vaut désormais Keylor Navas sur le mercato ?

Parce qu’il ne joue plus, la valorisation de Navas sur le mercato est en chute, cette saison.

Arrivé en 2019 au PSG en provenance du Real Madrid pour 15 millions d’euros, Keylor Navas s’est immédiatement imposé comme un joueur majeur du club de la capitale. Seulement, tout a changé lors du mercato estival 2021, lorsque Gianluigi Donnarumma, fraîchement auréolé du titre de Champion d’Europe avec l’Italie où il fut le meilleur joueur du tournoi, a débarqué chez les Rouge et Bleu.

Devenu remplaçant au PSG, la valeur de Keylor Navas a chuté

Keylor Navas est alors passé de titulaire indiscutable, à remplaçant du portier italien. Depuis un an et demi, il est devenu un habitué du banc de touche. Cela se ressent lorsque l’on s’attarde sur sa valorisation. En effet, le site spécialisé Transfermarkt le valorise désormais à 5 millions d’euros, alors qu’il était à 12 millions d’euros en juin 2021. De son côté, le Centre international d’étude du sport (CIES) l’estime jusqu’à 3 millions d’euros. Là encore, le déclin se ressent puisque la valeur marchande de l’international costaricien était comprise entre 10 et 15 millions d’euros en mars dernier, par ce même site. Sa valeur a été divisée par quatre en quelques mois.

Le club América serait intéressé

Annoncé à Naples l’été dernier, Keylor Navas est toujours un joueur du PSG. Le club de la capitale cherche encore un point de chute à son gardien numéro 2. En pleine période de mercato hivernal, le triple vainqueur de la Ligue des Champions intéresse le Mexique. En effet, selon FOX Sports, le club América, actuel leader du championnat mexicain, souhaiterait s’attacher les services de Navas. Une information démentie par le directeur technique du club. En décembre dernier, la presse allemande faisait part d’un intérêt du Bayern Munich, futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, pour faire face à la blessure de Manuel Neuer. Le mercato hivernal est un marché d’opportunités, et les clubs recrutent en fonction de leurs besoins du moment. L’AC Milan, qui se démène pour trouver un remplaçant à Mike Maignan, toujours blessé au mollet gauche, pourrait en profiter. Sous contrat jusqu’en 2024, le portier costaricien, qui souhaite partir, serait une bonne alternative pour le club lombard.