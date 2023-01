PSG: Combien vaut désormais Hugo Ekitike sur le mercato ?

Hugo Ekitike manque de temps de jeu avec le PSg, pour se valoriser sur le marché.

Arrivé au PSG en provenance du Stade de Reims lors du dernier mercato estival, Hugo Ekitike n’a pas eu beaucoup de temps de jeu avec le club de la capitale, lors de cette première partie de saison. Ce qui est tout sauf une surprise, puisque l’attaquant est en concurrence avec le trio offensif Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Depuis sa venue au PSG, la valeur marchande d’Hugo Ekitike a légèrement baissé

Lors de son arrivée au sein du club de la capitale, Ekitike savait ce qui l’attendait. D’ici à bénéficer d’avantage de temps jeu, il doit patienter sur le banc des remplaçants et se contenter des quelques minutes laissées par le trio offensif. C’est une situation quelque peu précaire, pour un joueur de 20 ans. Comme en atteste d’ailleurs sa valorisation. Le site spécialisé Transfermarkt le valorise à 25 millions d’euros, soit une baisse de 3 millions d’euros, par rapport à mai dernier. De son côté, le Centre international d’étude du sport (CIES) l’estime jusqu’à 10 millions d’euros. Ce même CIES jaugeait sa valeur marchande entre 10 et 15 millions d’euros en avril.

Une option d’achat de 36 millions d’euros

Désiré par Newcastle lors du dernier mercato estival, Hugo Ekitike a finalement choisi de rejoindre le PSG, club où évolue son idole, Kylian Mbappé. Pour réaliser cette transaction, les dirigeants parisiens se sont mis d’accord avec ceux du stade de Reims, pour que l’attaquant de 20 ans s’engage avec le club de la capitale sous forme de prêt avec une option d’achat de 36 millions d’euros bonus compris. Elle sera levée si les Rouge et Bleu terminent dans les deux premiers du championnat. Un objectif plus qu’accessible. À noter, que ce n’est pas la première fois que le joueur formé à Reims change d’air malgré sa jeune carrière. En effet, il avait déjà été prêté durant six mois, de janvier à juin 2021, au club danois, Vejle Boldklub.