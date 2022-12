PSG : Combien vaut désormais Achraf Hakimi sur le mercato ?

Achraf Hakimi a profité de son excellent Mondial pour doper encore sa cote sur le marché.

Arrivé lors de l’été 2021 au PSG, Achraf Hakimi s’est d’ores et déjà imposé comme un élément incontournable, dans le 11 du Paris Saint-Germain. Sans surprise, le latéral droit enchaine les sprints sur son couloir et ne cesse de proposer des solutions à ses coéquipiers. Après un peu plus d’un an à Paris, le bilan est très positif.

Le défenseur du PSG est un habitué des gros transferts

Malgré la pression, l’international marocain a répondu aux attentes. Une pression due, notamment, au prix de son transfert. En juillet 2021, Hakimi rejoint le PSG en provenance de l’Inter Milan, pour un montant de 60 millions d’euros + 11 de bonus. Pas de quoi effrayer le joueur de 24 ans, qui est un habitué des gros transferts. En effet, un an avant de s’engager avec les Rouge et Bleu, le latéral droit signait à l’Inter Milan pour un montant de 43 millions d’euros.

Achraf Hakimi sous contrat jusqu’en 2026

Le latéral droit marocain, sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2026, enchaine les bonnes performances en club et en sélection. Comme en atteste sa valorisation par les différentes plateformes spécialisées. Du plus petit montant vers le plus grand : sa valeur est de 65 millions d’euros pour Transfermarkt. De son côté, Transferroom l’estime à 74 millions d’euros. Ensuite, le Centre international d’étude du sport (CIES) le valorise jusqu’à 80 millions d’euros. Enfin, KPMG lui attribue la plus forte valeur marchande, à 81,8 millions d’euros.