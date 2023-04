PSG, Chelsea, Real: Qui pour signer Osimhen selon les bookmakers ?

Avec 25 buts inscrits en 28 matchs, Victor Osimhen ne manque pas de prétendants.

Si le Napoli réussit une saison exceptionnelle – bien parti pour décrocher le Scudetto il est aussi encore en course en Ligue des champions -, il le doit pour large partie, au rendement de son buteur Victor Osimhen. En France, son talent n’est plus à découvrir, il a fait le bonheur du LOSC avant de partir dans le sud de l’Italie. Et de s’y illustrer jusqu’à s’attirer l’intérêt des plus grands clubs du monde. Le PSG en est un, mais vu de l’Angleterre et de ses bookmakers, la piste n’est pas prioritaire.

Le PSG est un « petit » outsider pour recruter Victor Osimhen

Victor Osimhen de retour en Ligue 1 au Paris Saint-Germain est ce premier dimanche d’avril, coté à plus de 30 contre un, c’est à peine s’il est un outsider face à la nombreuse concurrence. Naturellement que pour les opérateurs du Royaume-Uni (les seuls qui autorisent ce type de mises), la tendance est plutôt favorable à l’arrivée de l’international nigérian, en Premier League. Toutefois moins du côté des Gunners d’Arsenal, à 20 contre un, qu’à Chelsea ou Manchester United.

Vers un duel entre Manchester United et Chelsea ?

Blues et Red Devils sont les indéniables favoris du moment, les premiers à une cote moyenne de 6 et les autres, un chouïa devant, à 5. Entre eux et les Gunners se glissent les deux duellistes d’Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone qui partagent une même estimation, à 15 contre un.