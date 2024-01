PSG: Ce que Mbappé gagnerait à chaque seconde avec le Real Madrid

Kylian Mbappé gagnerait gros en rejoignant le Real Madrid.

Quel futur pour Kylian Mbappé ? Comme à l’occasion de son précédent contrat, l’attaquant de l’équipe de France semble balancer entre le PSG et le Real Madrid. Il se murmure, sans que cela ne soit officiel, que le joueur pourrait cette fois rejoindre le collectif merengue dans le cadre d’un contrat de cinq ans.

Kylian Mbappé est entre le Real Madrid et le PSG

Si ces informations sont confirmées, Mbappé restera alors l’un des joueurs les mieux payés du monde. Selon The Athletic, le Real Madrid lui proposerait un salaire annuel de 52 millions d’euros en net, dont la moitié payée en part fixe et le reste sous la forme d’une prime à la signature de 130 millions d’euros au total. Ce salaire correspond à environ 1,65 euro par seconde, soit 98,93 euros par minute, 5 936,07 euros par heure et 142 465,75 euros par jour.

Un salaire à la seconde 3 300 fois supérieur au SMIC en France

Pour mettre cela en perspective, le salaire minimum légal en France est de 1 334,67 euros brut par mois, soit 0,0005 euro par seconde. Le différentiel est de 3 300 comme l’équivalent en plus que gagnerait alors Kylian Mbappé sur le salaire minimum en vigueur en France. A l’échelle du football, il resterait en deçà des contrats signés en Arabie Saoudite par Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Neymar.