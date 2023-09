PSG: Ce que le transfert de Kolo-Muani doit rapporter au FC Nantes

Le transfert de Randal Kolo-Muani au PSG va aussi rapporter une part au FC Nantes.

Après plus de deux mois et demi d’un marché des transferts entamés le 10 juin en France, l’opération la plus chère s’est nouée dans les dernières minutes ce vendredi, avant la clôture. Au forceps, le PSG a finalement obtenu la signature de Randal Kolo-Muani qu’il convoitait pour renforcer son attaque. L’Eintracht Francfort à qui appartenait l’international français a fini par céder pour une somme évoquée proche de 90 millions d’euros, bonus compris.

Kolo-Muani au PSG, le transfert le plus cher de l’été en Ligue 1

Ce transfert est une heureuse coïncidence pour le FC Nantes que le natif de Bondy (comme son néo-coéquipier du même âge (24 ans) Kylian Mbappé), a quitté l’été dernier, libre pour l’Allemagne. Car le FCN l’a formé sur la fin de son adolescence jusqu’à ses débuts dans le professionnalisme. A ce titre donc, le club jaune et vert va être gratifié d’une part sur le montant du transfert payé à l’Eintracht Francfort.

Une compensation financière pour le FC Nantes qui l’a formé

Selon nos calculs, Nantes peut espérer gagner 3,15 millions d’euros sur un montant de 90 millions d’euros, sachant que Randal Kolo-Muani est arrivé au FC Nantes dans sa seizième année, en 2015, avant de le quitter à l’âge de 22 ans. C’est une forme de compensation pour le club de la Loire qui avait été contraint de laisser partir son joueur à l’Eintracht sans rien recevoir en retour, car il arrivait au terme de son contrat. C’est sinon une énorme performance économique que la plus-value de l’équipe de Francfort, en Bundesliga.