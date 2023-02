PSG – Bayern Munich, qui va se qualifier en Ligue des champions selon les bookmakers ?

PSG et Bayern, c’est l’affrontement de deux favoris à la victoire finale en Ligue des champions.

Après une pause de plusieurs mois, la Ligue des Champions est bel et bien de retour. Les huitièmes de finale démarrent la semaine du 13 février. Parmi les rencontres à suivre, celle entre le PSG et le Bayern Munich est l’une des oppositions les plus alléchantes. Le club bavarois est, d’après les bookmakers, le favori de cette double confrontation et celui qui décrochera son billet pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Le Bayern Munich se qualifiera face au PSG selon les bookmakers

Deuxièmes de leur groupe, les Parisiens ne se sont pas facilités la tâche et sont tombés sur l’une des meilleures équipes d’Europe. Kylian Mbappé, atout numéro un du Paris Saint Germain, est forfait pour le match aller face au Bayern Munich. Forcément, avec cette blessure, les chances d’atteindre les quarts de finale des Rouge et Bleu fondent comme neige au soleil. D’ailleurs les bookmakers ne s’y trompent pas, puisque les Bavarois sont favoris pour se qualifier. La cote de la qualification de Kimmich et ses coéquipiers est à 1,60. Tandis que celle des pensionnaires du Parc des Princes est à 2,20.

Un historique récent à l’avantage du Bayern Munich

Depuis six ans, le Paris Saint Germain et le Bayern Munich se rencontrent souvent en Ligue des Champions. En 2017, les deux clubs avaient remporté chacun leur match de poule dans leur stade. Trois ans plus tard, les deux clubs se retrouvaient en finale de la compétition. Kingsley Coman, formé au PSG, a crucifié son club formateur en marquant le seul but de la rencontre, privant les Rouge et Bleu de leur première victoire au sein de la plus prestigieuse des compétitions. Quelques mois après cette désillusion, Neymar et ses coéquipiers sont parvenus à éliminer les Bavarois lors des quarts de finale de l’édition 2020-2021. Au total sur les cinq dernières rencontres, le bilan est de 3 victoires pour le Bayern, et 2 pour le PSG.