PSG: Avec Tundra Esports, le PSG fait son retour sur Rocket League

En association avec Tundra Esports, le PSG Esports revient sur Rocket League.

Le PSG confirme son investissement sur la scène esport. Deuxième équipe mondiale en 2021 sur les primes gagnées, les Rouge et Bleu font leur retour sur Rocket league, jeu vidéo mélangeant le football et les voitures que le club parisien avait quitté en 2019. Comme il l’a annoncé à travers un communiqué, le Paris Saint Germain s’est associé à Tundra Esports, créée en 2019 et déjà considérée comme l’une des meilleures formations, grâce notamment à plusieurs victoires dans des tournois majeurs.

Sur Rocket League, ils ne forment désormais qu’une seule et même équipe : PSG Tundra. À travers cette association, les Parisiens comptent bien revenir sur le devant de la scène sur un des jeux les plus populaires du monde, attirant près de 100 millions de personnes chaque mois. « Nous sommes ravis de revenir sur Rocket League, l’un des jeux les plus populaires au monde. Nous avons hâte de voir triompher l’équipe PSG Tundra », a confié Fabien Allègre, directeur de la marque Paris Saint-Germain, dans le communiqué.

Le PSG développe sa marque à travers l’esport

Et d’ajouter : « En composant cette équipe, le Paris Saint-Germain a la volonté de capitaliser sur sa présence en Europe et y poursuivre son expansion. Grâce à la PSG Tundra team, le Club compte désormais 7 équipes Esports. » Bien plus qu’un club de football, le Paris Saint Germain est également une marque mondiale, qui a vocation à toucher le plus de personnes à travers le monde. L’esport, qui attire un public de plus en plus large, est un moyen comme un autre pour les Rouge et Bleu de développer leur notoriété sur la scène internationale.