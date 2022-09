PSG: 48e franchise la plus chère du sport en 2022 selon Forbes

Le PSG vaut 3,2 milliards de dollars en 2022, selon Forbes.

Pour la 25ème année consécutive, le magazine américain Forbes publie son classement des franchises de sport les plus chères au monde. En prenant en compte les recettes de chaque club ainsi que leur valeur de marque, les Cowboys de Dallas, équipe de football américain, sont la franchise la plus onéreuse de la planète, et ce depuis 2016. Le PSG est au pied du top 50 mais sa valeur a grimpé, sur l’année écoulée.

Le PSG 48ème franchise de sport la plus chère au monde

Estimé à 3,2 milliards de dollars, le PSG figure parmi les 50 franchises sportives les plus chères de la planète en 2022. Le club parisien se classe à la 48ème place de ce top, alors qu’il occupait la 43ème en 2021. Cependant, sa valeur a augmenté puisqu’elle était de 2,5 milliards de dollars en avril de l’année précédente. Il y a quelques mois, Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, confiait au média britannique The Athletic qu’il avait reçu « d’énormes offres pour racheter le club ». Pour rappel, Qatar Sports Investment avait racheté la franchise parisienne en 2011 pour environ 70 millions d’euros. Depuis, la valorisation du PSG n’a cessé de grimper, ce qui lui a permis d’intégrer dix ans après, le prestigieux classement de Forbes.

Paris 7ème club de football le plus cher en 2022

En 2019, le PSG n’était que le onzième club de foot le plus cher, avec une valeur inférieure au milliard d’euros. Trois ans plus tard, le club de la capitale représente la septième valorisation du ballon rond et affiche une croissance de 280% sur les 5 dernières années. Le premier club de football du classement est le Real Madrid, positionné 13ème avec une valeur supérieure à 5 milliards de dollars. Le club merengue était d’ailleurs sur le trône en 2014, suivi du FC Barcelone et de Manchester United. Ce top est désormais dominé par les franchises de NFL qui trustent six des dix premières places, et ce en raison des nouveaux accords des droits de l’audiovisuel, qui vont rapporter 112 milliards de dollars jusqu’en 2032, du jamais vu dans l’histoire du sport.

Les huit clubs de foot les plus chers en 2022 selon Forbes

13e = Real Madrid = 5 100 M$

15e = FC Barcelone = 5 000 M$

19e = Manchester United = 4 600 M$

22e = Liverpool = 4 450 M$

23e = Bayern Munich = 4 280 M$

24e = Manchester City = 4 250 M$

48e = PSG = 3 200 M$

50e = Chelsea = 3 100 M$