PSG 10e, les 10 clubs les plus endettés auprès des banques

Le PSG a 90 millions d’euros de dette bancaire, selon l’UEFA.

L’UEFA a publié un rapport analysant les dépenses des clubs européens sous plusieurs angles. Dans celui-ci, nommé “The European Club Footballing Landscape”, l’instance dirigeante du football européen révèle l’identité des 20 écuries les plus endettées auprès des banques sur la saison 2021-2022. Le PSG, seul représentant français, figure à la 10ème place de ce classement.

Le PSG est le 10ème club le plus endetté auprès des banques

Le Paris Saint Germain a une dette bancaire de 90 millions d’euros. Parmi ce total, il faut bien entendu inclure les 80 millions d’euros qu’a emprunté le club de la capitale à l’État français afin de faire face à la crise du Covid. Lors de la saison 2020-2021, les Rouge et Bleu ont, en effet, comme de nombreuses entreprises françaises, contracté un prêt garanti par l’état (PGE).

Des besoins pour rénover le stade au Real Madrid

La crise liée au coronavirus a évidemment affaibli les mastodontes espagnols. Le Real Madrid a dû emprunter, en avril 2020, 205 millions d’euros pour y faire face. Outre cette crise, le financement de la rénovation du Santiago Bernabeu a également coûté très cher aux Merengue. En novembre 2021, l’assemblée générale du club a approuvé un nouveau prêt de 225 millions d’euros afin de rénover au mieux le stade.

Pour se redresse le Barça a beaucoup emprunté

De son côté, le rival du club madrilène est en situation beaucoup plus délicate. En effet, le FC Barcelone, avec une dette de plus d’un milliard d’euros, et des pertes à plus de 300 millions d’euros net, en 2021, est en difficultés financières. Les dirigeants blaugrana ont dû souscrire à un prêt de 595 millions d’euros auprès de la banque Goldman Sachs pour soulager les finances du club.

Les 10 clubs les plus endettés auprès des banques