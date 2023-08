Pourquoi le transfert de Neymar à Al-Hilal est une aubaine pour Puma ?

C’est la première fois que Neymar va porter un maillot produit par Puma, l’équipementier qu’il a rejoint en 2020.

Le transfert de Neymar vers le club saoudien Al-Hilal ne représente pas seulement un nouveau chapitre dans la carrière du footballeur brésilien, mais aussi une opportunité pour son sponsor majeur, Puma. La marque allemande a en effet conclu, au mois de juin dernier un accord avec Al-Hilal en tant que fournisseur d’équipement sportif, à compter de cet exercice 2023-24 et jusqu’en 2027.

Sponsor majeur de Neymar, Puma l’est aussi d’Al-Hilal depuis juin

La stratégie de Puma consiste à capitaliser sur l’attention croissante du monde envers le football arabe, ainsi que sur l’arrivée de stars de renom en Saudi Pro League, à l’instar de Cristiano Ronaldo, Benzema, Kanté, Mendy, Sadio Mané, Mahrez, Fabinho, Jordan Henderson, Roberto Firmino et bien sûr, Neymar. Le directeur général de Puma au Moyen Orient, Taner Seyis, a souligné à l’annonce du rapprochement que le partenariat avec Al-Hilal offre de nouvelles opportunités, dans un marché en pleine croissance et dynamique. « Nous nous engageons à travailler avec Al-Hilal, dans le Royaume et dans le monde, pour avoir un impact à la fois sur et en dehors du terrain », a-t-il par ailleurs promis.

La première fois que Neymar joue pour un club associé à Puma

Ce partenariat a une signification particulière pour Neymar, car il n’avait jamais joué pour une équipe sponsorisée par Puma auparavant, ni en club, ni avec sa sélection du Brésil. Ayant évolué sous d’autres marques telles que Nike et Jordan Brand, Neymar est devenu ambassadeur de Puma en septembre 2020, alors qu’il portait déjà les couleurs du PSG. Avec Neymar comme ambassadeur et joueur clé de l’équipe, la relation commerciale entre Puma et Al-Hilal gagne une assise stratégique solide pour les ventes et la promotion.

La recrue la plus chère de l’histoire du football le devient aussi en Arabie Saoudite

Ce transfert de Neymar vers Al-Hilal est l’un des plus coûteux de cette fenêtre des transferts. Le club saoudien versera 90 millions d’euros au PSG pour la transaction, incluant des bonus et des variables. Cette somme établit un nouveau record pour le marché saoudien. Avec sa réputation de « club des princes », Al-Hilal demeure le club le titré du championnat saoudien, avec 18 sacre nationaux à son actif. Le club possède également la plus grande base de supporters du pays.