Pénurie de maillots n°10 de Lionel Messi

Inutile de chercher des maillots de l’Argentine de Lionel Messi, il sont en rupture de stocks.

Autant Adidas en a été quitte à brader les maillots de la Belgique et de l’Allemagne, après l’élimination précoce des deux nations au Mondial 2022, autant la marque aux Trois bandes compense le merchandising, par les ventes de tuniques liées à l’Argentine. Et à celle floquée au numéro 10 et du nom du capitaine de la sélection, un certain Lionel Messi.

Les maillots de Lionel Messi se vendent comme des petits pains

Au jour de la finale de la Coupe du monde, entre l’Argentine et la France, il n’y a plus aucun maillot de la Pulga, disponible dans le monde. Et ce, sur toutes les tailles au départ en stock rapportent les médias argentins. Qui citent le communiqué de la Fédération nationale (AFA), en explication : « Nous ne pouvons rien y faire, quand bien même nous souhaiterions vendre plus. Cela vient d’Adidas, il y a des problèmes dans le pays qui les affectent, comme l’entrave aux importations ou le manque de main-d’œuvre, ainsi que la grogne du peuple (en raison du contexte économique fragile du pays, ndlr) ».

Une collection spéciale si l’Argentine est sacrée au Mondial 2022

Toute tentative de trouver le maillot de La Pulga serait donc vaine, ce dimanche de décembre. Mais tout n’est peut-être pas perdu pour les fans, si d’aventure leurs favoris s’imposent, car l’équipementier de l’Albiceleste prévoit de produire une collection événementielle, si l’Argentine décroche sa troisième étoile, sur la poitrine.