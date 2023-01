Pelé, dans l’ancienne maison à 2,65 M€ du Roi du football

Le regretté Pelé a vécu quarante ans dans cette maison qu’il a valorisé, avant de la vendre

Hospitalisé durant plusieurs semaines à Sao Paulo, Pelé est décédé le 29 décembre dernier, à l’âge de 82 ans, des suites d’un cancer. Au cours de sa carrière, la star brésilienne a connu deux clubs : Santos, club où il a joué durant 18 ans et New York Cosmos, qu’il a rejoint en fin de carrière et où il y a passé deux ans. Le triple champion du monde disposait, jusqu’en 2018, d’une maison à New York.

Une maison de 4000 mètres carrés avec piscine

Située au bord de l’eau dans le quartier de Clearwater à Springs, sur la rive nord est dans les Hamptons, Pelé a acheté cette maison de 4000 mètres carrés en 1979 pour 156 000 dollars. Durant près de quarante ans, il y a passé tous ses étés. Au cours de cette période, le Roi du football en a également profité pour aménager son immense demeure. En effet, l’ancien numéro 10 de la Seleçao a agrandi sa propriété de 315 mètres carrés, en y faisant construire un deuxième étage. La maison dispose également d’une piscine et d’une douche extérieure.

Une maison vendue en 2018

Dans cette sublime propriété, on y trouve aussi sept salles de bains, des chambres principales situées à l’étage et au rez-de-chaussée, une salle de jeux avec un bar, un bureau ainsi qu’un sauna. Cette magnifique résidence n’appartient plus à Pelé depuis plusieurs années. En effet, en 2018, l’ancien joueur de Santos a vendu sa propriété pour 2,85 millions de dollars. Un prix environ 18 fois supérieur à celui auquel il l’a acheté.