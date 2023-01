Payet, Mbappé, Richarlison: Qui va gagner le prix Puskas selon les bookmakers ?

Ils sont plusieurs les Tricolores candidat au trophée Puskas 2023. Mais c’est un Brésilien qui domine les cotes, chez les bookmakers.

Comme chaque année, la FIFA récompense le joueur ayant mis le plus beau but de l’année, à travers le prix Puskas. Parmi les onze prétendants au trophée, quatre Français sont en lice et peuvent le remporter le 27 février prochain : Dimitri Payet, Kylian Mbappé, Théo Hernandez et Amandine Henry. Pourtant les bookmakers estiment que le favori est l’international brésilien, Richarlison.

Richarlison, favori des bookmakers pour remporter le prix Puskas

Qui succèdera à Erik Lamela, vainqueur du prix Puskas 2021 ? Ce pourrait bien être Richarlison, il est en tout cas le mieux placé d’après les traders. L’international auriverde fait partie des prétendants grâce à sa volée acrobatique lors du succès de la Seleção face à la Serbie (2-0), à l’occasion de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Pour les bookmakers, le natif de Nova Venécia est le favori, sa cote est à 2,5.

Kylian Mbappé, et trois autres internationaux français

L’attaquant brésilien n’est pas le seul à avoir marqué les esprits des spectateurs lors de ce Mondial. Ce fut le cas également de Kylian Mbappé, également nommé pour remporter le titre grâce à sa volée lors de la finale face à l’Argentine. L’attaquant de l’équipe de France est coté à 3 par les bookmakers. Le phénomène du PSG n’est pas le seul représentant français dans cette liste, puisque Dimitri Payet, Théo Hernandez et Amandine Henry sont également dans la liste pour gagner ce titre individuel. Toutefois les traders estiment que leurs chances de le remporter sont moindres. Le numéro 10 de l’OM est coté à 10, tout comme le latéral gauche de l’AC Milan. Tandis qu’Henry est, quant à elle, cotée à 7,5.