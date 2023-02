OM: Un nouveau sponsor nutrition pour Dimitri Payet

Un nouveau sponsor pour Dimitri Payet.

C’est un sponsor peu habituel avec lequel Dimitri Payet s’est associé. En effet, le numéro 10 de l’OM est devenu le nouvel ambassadeur de WCUP, une marque belge qui vend des produits de nutrition sportive, comme des boissons, gels et barres énergétiques. L’international français, finaliste malheureux de l’Euro 2016, fait la promotion de la barre chocolat noisettes.

Le joueur de l’OM Dimitri Payet devient le nouvel ambassadeur de WCUP

Léger sourire aux lèvres, Dimitri Payet tend une barre de chocolat noisettes nommée Energy Bar. Sur le compte Instagram de la marque, photo du joueur à l’appui, WCUP se réjouit de cette association. “Partenariat haute performance pour Wcup France Nutrition !!! (…) L’Energy Bar Chocolat noisettes est le partenaire idéal de toute activité physique de loisir ou en compétition. Avec plus de 100 buts et 100 passes décisives en Ligue 1 et 38 sélections en équipe de France de football, Dimitri Payet est un ambassadeur de choix pour Wcup France Nutrition. Merci à lui pour sa confiance !”, écrit le partenaire commercial.

Plusieurs sponsors au cours de la carrière de Payet

Pour faire la promotion de ce nouveau sponsor, Dimitri Payet a, comme c’est le cas parfois, un slogan commercial : « L’Energy Bar Chocolat noisettes de WCUP France NUTRITION, la seule barre énergétique qui me fait du bien quand il y a un coup de moins bien.” Une phrase en rimes, que la marque lui attribue sur son site. Ce n’est pas le seul sponsor auquel il a été associé durant sa carrière. Payet a été, entre autres, ambassadeur de SFR et BMW. En 2019, il a changé d’équipementier, quittant Nike, qui était alors son sponsor de toujours, pour rejoindre Puma.