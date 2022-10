OM: Un nouveau partenaire « GPS » pour l’Olympique de Marseille

Amine Harit et les Marseillais vont avoir de nouveaux outils pour progresser.

L’Olympique de Marseille annonce la signature d’un nouveau sponsor, présenté comme un « partenaire officiel », qui sera aussi un fournisseur de données qui sont l’ADN de la société irlandaise, Statsports. Cette dernière devient, à compter de ce jour, le tracker GPS de performance de l’OM, dans le cadre d’un contrat dont ni la durée, ni les conditions financières, n’ont été communiqués.

Statsports nouveau partenaire performance de l’OM

Statsports suit analyse les performances des athlètes sur les terrains et les données qu’elle produit, servent aux joueurs, autant qu’aux staffs, dans un souci de progression permanente. Directeur de la performance du club phocéen, Matthieu Bouchépillon explique ce choix, sur le site officiel de l’OM : « Nous avons réalisé un benchmark complet sur un marché très concurrentiel et en constante expansion et Statsports est arrivé en tête. La qualité des données, la facilité d’utilisation du logiciel ainsi que le support client ont été parmi les raisons essentielles de notre choix. L’accent étant mis de plus en plus sur la performance physique à tous les niveaux du club, il était également important pour nous de travailler avec des leaders sur leur marché et c’est ce que nous faisons avec ce partenariat. ».

Statsports collabore avec de nombreux clubs ou fédérations sportives ou d’athlètes individuels. Dans le foot, elle est notamment associée à Arsenal, Liverpool, l’équipe nationale d’Angleterre ou celle du Brésil.