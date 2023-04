OM: Un flocage inédit sur les maillots du match contre l’AJA

Dans le cadre de son programme OM Africa, l’Olympique de Marseille évoluera avec un flocage inédit, à l’occasion du match contre Auxerre, dimanche.

Deuxième du classement après 32 journées de championnat disputées, l’OM compte bien conforter sa place de dauphin du Paris Saint Germain. Ce dimanche le club phocéen affrontera l’AJA au Stade Vélodrome, en clôture de la 33ème journée de Ligue 1. Alexis Sanchez et ses coéquipiers joueront cette rencontre avec un maillot spécial, puisque le flocage sera inédit.

Un flocage inédit lors du match OM – AJA

C’est via un communiqué, publié ce mardi, que l’Olympique de Marseille a annoncé la nouvelle. Le club phocéen et son partenaire officiel depuis cette saison, la start-up MONI – application qui permet de soutenir financièrement les familles depuis l’étranger – mettront en avant le label OM Africa, à travers, entre autres, un flocage spécifique, dont les détails n’ont pas encore filtré, lors de ce match. OM Africa est un programme qui a vu le jour en 2019 et dont l’objectif est “de rassembler les millions de fans du club sur le continent africain”, comme l’indique le communiqué.

Les joueurs de l’OM ont déjà joué avec un maillot évènementiel

Ce n’est pas la première fois que l’Olympique de Marseille dispute un match avec un maillot qui met en avant ce programme. En février 2021, à l’occasion du 100ème Clasico, les joueurs phocéens avaient disputé la rencontre avec une tunique, où sur l’avant figurait le logo d’OM Africa, et à l’arrière, les noms et les numéros de maillots étaient floqués aux couleurs du label. Plus récemment, en juillet 2022, les Olympiens et son équipementier Puma lançaient une collection de maillots bigarrés OM Africa.