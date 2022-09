OM: Un actif joueur à 65 M€ en fin de contrat cette saison

Amine Harit a déjà vécu la même situation la saison dernière, il est de ce joueur de l’OM dont l’avenir est encore incertain, au-delà du 30 juin 2023 prochain.

Douze. C’est le nombre de recrues qui ont débarqué cet été sur la Canebière, pendant le mercato hyperactif de l’OM. Parmi eux, la moitié sont en fin de contrat au 30 juin 2023. Ceci s’explique par le grand nombre de prêts conclus par le président Pablo Longoria, pour renforcer l’effectif sans trop puiser dans les caisses du club. Au total, sept joueurs de l’effectif marseillais risquent de ne pas rester l’année prochaine. Cumulées, leurs valeurs marchandes respectives pèsent aux alentours de 65 millions d’euros.

L’OM devrait lever plusieurs options d’achat l’été prochain

L’Olympique de Marseille a recruté cinq joueurs sous la forme de prêt, durant le mercato estival. Seul le Portugais Nuno Tavares (22 ans), cédé une saison par Arsenal, n’a pas d’option d’achat dans son contrat et devrait retourner en Angleterre. En revanche, Eric Bailly (28 ans) a de grandes chances de rester à l’OM la saison prochaine. Le défenseur international ivoirien est prêté par Manchester United (prêt payant de 2 M€) avec une option d’achat quasi automatique. En effet, si Marseille se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions ou si le joueur dispute au moins 50% des matches cette saison, les dirigeants olympiens devront lever l’option d’achat du joueur passé par Villarreal, qui se situe autour de 10 M€. Même son de cloche pour Amine Harit (25 ans) qui, cette fois, est prêté avec option d’achat de 5 M€. Le milieu offensif marocain sera obligatoirement marseillais s’il joue un minimum de 15 rencontres durant la saison.

Alexis Sánchez restera-t-il à Marseille l’année prochaine?

Les deux autres joueurs prêtés cet été à l’OM sont le défenseur droit Issa Kaboré (21 ans), arrivé de Manchester City avec option d’achat à 10 M€, et le gardien Rubén Blanco (27 ans), prêté par le Celta Vigo, mais dont le montant de son option d’achat n’a pas été communiqué. Tous ces joueurs ont donc un contrat à l’échéance du dernier jour de juin 2023, comme Sead Kolasinac, arrivé libre d’Arsenal pendant le mercato d’hiver 2022. Le défenseur bosnien de 29 ans a signé un contrat d’un an et demi à l’OM, mais pas certain qu’il soit du navire phocéen la saison prochaine. Reste un joueur qui sera en fin de contrat l’été prochain, la recrue phare Alexis Sánchez. En effet, l’attaquant chilien a signé une année à Marseille, plus une en option. L’ancien joueur du Barça et de l’Inter pourrait donc prolonger son aventure dans le sud de la France. Sa décision sera sûrement dictée par une qualification, ou non, pour la prochaine campagne de C1.

Les joueurs en fin de contrat en 2023 à l’OM

Nuno Tavares (prêt) = 25 M€

Eric Bailly (prêt) = 10 M€ (coût de l’option d’achat)

Amine Harit (prêt) = 5 M€ (coût de l’option d’achat)

Issa Kaboré = 10 M€ (coût de l’option d’achat)

Alexis Sanchez = 10 M€

Sead Kolasinac = 2 M€

Rubén Blanco = 3 M€ (option d’achat, montant NC)