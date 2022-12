OM, Stade Rennais, RC Lens: Combien vaut Andy Delort sur ce mercato ?

Andy Delort serait contrarié par l’OGC Nice, au point d’envisager de quitter le club.

À quelques jours de l’ouverture du marché des transferts, les premières envies de départ commencent à se formuler. Arrivé à l’été 2021 à Nice, Andy Delort pourrait déjà quitter la Côte d’Azur. En effet, selon Nice Matin, le joueur ne serait pas satisfait du début de saison des Aiglons et ne voit pas arriver une revalorisation salariale qui lui aurait été promise. L’attaquant de 31 ans souhaite partir dès le mercato hivernal. Trois clubs de Ligue 1 sont intéressés : le Stade Rennais, l’OM et le RC Lens.

Andy Delort intéresse l’OM, le Stade Rennais et le RC Lens

Débarqué à Nice en provenance de Rennes en août 2021 pour un montant de 10 millions d’euros, Andy Delort, sous contrat avec le club niçois jusqu’en 2024, pourrait plier bagages cet hiver. Si l’on ne connait pas encore son point de chute, le Stade Rennais, le RC Lens ainsi que l’OM pourraient l’accueillir. Avec 5 buts en 12 matchs de Ligue 1 lors de cette première partie de saison, le buteur de 31 ans s’est mis en valeur, puisqu’il est désormais valorisé à 12 millions d’euros par Transfermarkt. Tandis que le Centre international d’étude du sport (CIES) l’estime jusqu’à 10 millions d’euros.

Andy Delort, un prêt envisagé

Pour pouvoir partir, Andy Delort envisage toutes les possibilités, y compris celle du prêt. Une solution qui pourrait convenir au RC Lens, à l’OM et au Stade Rennais. En effet, en cas de transfert, celui-ci pourrait être le plus cher de l’histoire du premier cité. Une sacrée somme à investir et pas sûr que le club en ait actuellement les moyens, qui plus est après l’arrivée de Jean Le Cardinal validée en novembre dernier, pour un transfert en janvier et un montant estimé à 2,3 millions d’euros. S’agissant du club phocéen, là encore, le prêt pourrait être la meilleure option. En effet, en septembre dernier, l’OM a dû s’acquitter d’une amende de 300 000 euros auprès de l’UEFA, pour non-respect du fair-play financier. Celle-ci pourrait atteindre 2 millions d’euros si le club phocéen ne règle pas son déficit d’ici 2026. Une vente pourrait peut-être permettre au club d’avoir plus de latitudes sur le marché des transferts. On se souvient que Bamba Dieng était poussé vers la sortie, l’été dernier. Parmi les trois clubs cités, le Stade Rennais semble être le seul à pouvoir envisager un transfert. Le club ne manque pas de moyens et n’a pas été sanctionné par l’instance dirigeante européenne. Malgré tout, la formation bretonne a beaucoup dépensé ces dernières années.