OM: Salaire, valorisation, les chiffres de Nuno Tavares sur ce mercato

Vers un retour de Nuno Tavares à l’OM ?

Un départ une arrivée et encore une place à pourvoir au poste de latéral gauche. L’OM a cédé Renan Lodi à l’Arabie Saoudite tout en enrôlant, dans le même timing, l’international suisse Ulisses Garcia, en provenance des Young Boys de Berne. Pour autre profil en plus, l’Olympique de Marseille penserait à faire du neuf avec du vieux puisque, selon L’Equipe, il suit le Portugais Nuno Tavares.

L’OM penserait au retour de Nuno Tavares qui appartient toujours à Arsenal

Le même qui évoluait sous le bleu ciel et blanc maillot du club la saison dernière, en prêt depuis Arsenal. D’un prêt à un autre, le joueur de 23 ans appartient toujours aux Gunners mais il évolue cette fois à Nottingham Forest. Normalement, jusqu’au terme de la saison. Normalement, car il manque de temps de jeu, ce qui pourrait le conduire lui et le club à reconsidérer la situation. Et en ce cas, l’OM pourrait en profiter.

Contrat plus court et temps de jeu réduit égalent une valorisation en baisse

Il n’est pas dit sous quelle forme il pourrait revenir à Marseille, si c’est dans le cadre d’un transfert sec, ou d’un nouveau prêt. Avec un contrat qui avance jusqu’à l’échéance de 2025, avec Arsenal et moins d’occasions de s’exprimer sur le terrain, la cote marchande de Nuno Tavares est à la baisse cet hiver. En juin, il approchait les 18 millions d’euros de valorisation pour Transfermarkt et jusqu’à 30 millions d’euros, du côté de l’Observatoire du football. Aujourd’hui, la plateforme allemande l’estime à 15 millions d’euros, soit autant environ que les chercheurs suisses du CIES.

Son salaire est demeuré le même que la saison dernière, proche de 135 000 euros brut mensuels, que l’Olympique de Marseille avait à sa charge, comme Nottingham Forest désormais.