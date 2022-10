OM: Salaire, contrat, ce que Sampaoli réclamerait au FC Séville

Vers un retour de Sampaoli à Séville ?

Une chose est sûre, Julen Lopetegui n’est plus l’entraîneur du FC Séville. L’ancien technicien de l’AS Monaco a été écarté, ce mercredi soir, après la défaite de son club, face au Borussia Dortmund (1-4), en Ligue des champions. Une autre l’est mois, que Jorge Sampaoli prendra sa succession. L’ex coach démissionnaire de l’OM est cité en favori, par la presse espagnole.

De l’£OM à un retour sur le banc du FC Séville

Hypothèse renforcée par le parcours de l’Argentin, qui a passé un an en fonction au même poste, au club andalou. Mais on le sait, l’entraîneur de 62 ans a des exigences. Mais souvent moins pour lui, que les hommes qui lui sont attribués. Le concernant, et selon les informations rapportées par le très populaire programme El Chiringuito en Espagne, Jorge Sampaoli voudrait un contrat sur trois ans.

Gourmand Sampaoli, mais pour le collectif

« Il n’exigerait pas un salaire élevé », est-il dit sans chiffre avancé. Pour la même fonction, Julen Lopetegui gagnait 3 millions d’euros net par an, jusqu’à son départ. C’est aussi peu ou prou ce que lui payait l’Olympique de Marseille. A cela s’ajouterait des bonus, fixés selon des objectifs communs. Si cela paraît coller aux moyens sévillans, les négociations seraient rendues plus compliquées par les attentes du technicien argentin. Il réclamerait en effet plusieurs renforts sur le mercato de l’hiver. Gourmand Sampaoli, mais d’abord pour défendre sa vision du football, avant sa propre personne.