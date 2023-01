OM: Salaire, contrat, ce que l’OM proposerait à Ivan Ilic pour le recruter

À quelques jours de la fin du mercato, l’OM s’active. Après avoir recruté Ruslan Malinovskyi, les dirigeants marseillais seraient sur le point de se renforcer avec le milieu de terrain Ivan Ilic. L’international serbe pourrait terminer sa saison en prêt à l’Hellas Vérone avant de débarquer sur la cité phocéenne. Le tout pour un total de 18 millions d’euros, selon la presse italienne. Un montant de transfert auquel s’ajoute le salaire.

Pour s’attacher les services du milieu de terrain de 21 ans, l’Olympique de Marseille est prêt à mettre les moyens. En effet, d’après le journaliste Nicolo Schira, les dirigeants marseillais proposeraient à Ivan Ilic, un salaire annuel net de 1,8 million d’euros par an, soit 2,3 millions d’euros brut. À titre de comparaison, à l’Hellas Vérone, les émoluments du natif de Nis sont estimés aux alentours de 250 000 euros net, chaque année.

Outre le salaire, il faut également prendre en compte la durée du contrat. Lié jusqu’en 2026 à l’Hellas Vérone, la durée de son bail augmenterait d’une année avec l’OM, puisqu’il serait sous contrat jusqu’en 2027. À noter que ses émoluments s’inscriraient dans la moyenne de la masse salariale, sur laquelle que le club phocéen doit scrupuleusement veiller, pour ne pas sortir des clous du fair-play financier.

Ivan #Ilic’s deal#OlympiqueMarseille’s bid: €18M#Torino’s bid: €15M#OM’s salary bid: €1,8M/year (2027)

Torino’s salary bid: 1,2M/year (2027)#Verona prefer #TeamOM’s offer because the french club will let him on loan at Verona until June 2023 https://t.co/4NHbBOQKny

