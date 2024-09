OM : Quelle est la valorisation de Rabiot sur le mercato ?

Avant de partir libre de la Juventus, quelle était la valorisation d’Adrien Rabiot sur le marché des transferts ?

Il arrive libre contractuellement à l’Olympique de Marseille, comme d’ailleurs il l’a toujours fait dans sa carrière ; c’est libre aussi qu’Adrien Rabiot a quitté le PSG qui l’a formé en 2019 pour rejoindre alors, la Juventus Turin. Avec l’OM, le milieu de terrain international français de 29 ans, va parapher un contrat sur deux ans.

Rabiot va s’engager libre avec l’OM

Après quoi, Adrien Rabiot retrouvera une valorisation sur le mercato. Les dernières à son sujet n’était pas exactement les mêmes. Pour la plateforme Transfermarkt, il est présentement estimé à 35 millions d’euros, c’est-à-dire l’équivalence précise de sa cote quand il a quitté le Paris Saint-Germain pour Turin et la Serie A, il y a cinq ans.

Une valorisation de 20 à 35 M€ sur le mercato

L’Observatoire du football est plus modeste dans l’analyse, mais parce qu’à la différence de Transfermarkt, les chercheurs suisses du CIES prennent en considération la durée du contrat. Hors l’hiver dernier, juste avant que ne débute le mercato de janvier et que Rabiot entre dans les six derniers mois de son contrat, le CIES estimait le joueur à 19,5 millions d’euros.