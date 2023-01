Qui va gagner la Coupe de France selon les bookmakers ?

Un favori de la Coupe de France va tomber, entre le PSG et l’OM.

Ce lundi, le PSG s’est facilement imposé face au Pays de Cassel (7-0) à l’occasion du dernier seizième de finale de la Coupe de France. Le tirage au sort a eu lieu et le club de la capitale défiera l’OM lors des huitièmes. Tandis que l’OL retrouvera le Losc. De son côté, le RC Lens défiera Lorient. Les bookmakers n’ont pas tardé à faire part de leur pronostic et livrer leur cote. Lorsqu’il s’agit de savoir qui remportera la compétition, le Paris Saint Germain est présenté comme le favori.

Le PSG favori, l’OM, le RC Lens et l’OL dans le peloton

Depuis 2011 et le rachat du Paris Saint Germain par QSI, les Rouge et Bleu ont remporté six des onze dernières éditions de la Coupe de France. Avec quatorze trophées à son palmarès, le club de la capitale est d’ailleurs le plus titré de cette compétition. Actuel premier de Ligue 1, malgré une avance qui fond comme neige au soleil, les Parisiens sont considérés comme les favoris pour remporter le trophée national. Une victoire de Neymar et ses coéquipiers est cotée à 1,7 par les bookmakers.

Plus de 300 la cote le Cendrillon de la compétition, Vierzon

Derrière les Parisiens, favoris pour remporter cette compétition, plusieurs équipes se trouvent dans le peloton. Parmi elles, l’OM, qui rencontrera le PSG en huitièmes de finale. Les Olympiens réalisent une très bonne saison et espèrent décrocher la onzième coupe de France de leur histoire, trophée qui leur échappe depuis 1989. Le fait d’affronter les stars parisiennes diminue les chances d’une victoire finale. La cote pour qu’Alexis Sanchez et ses coéquipiers remportent ce trophée est de 7,5. Tandis que celle du RC Lens, deuxième du championnat de France, est de 7,3. Actuellement en pleine crise sportive, avec une dixième place en Ligue 1, un succès de l’OL dans cette compétition est cotée à 9. Cela fait 11 ans que le club rhodanien n’a pas gagné la Coupe de France. Dernier petit poucet en lice de cette édition, Vierzon, équipe de National 2, qui affrontera Grenoble, est coté à 300.