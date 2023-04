Qui sont les joueurs les plus chers de chaque club de la Ligue 1 ?

Bientôt l’ouverture d’un nouveau mercato en Ligue 1.

La fin de saison 2022-2023 approche à grands pas et le mercato estival ouvrira bientôt ses portes. L’occasion pour les écuries du championnat de France, parmi lesquelles le PSG, l’OM, le RC Lens ou encore l’OL, de se renforcer. Tandis que d’autres chercheront certainement à vendre leurs pépites au plus offrant. Coup d’œil sur les joueurs les plus chers de chaque club de la Ligue 1, d’après les données du Centre international d’étude du sport (CIES) et de Transfermarkt.

Kylian Mbappé, attaquant du PSG, joueur le plus cher de la Ligue 1

Les deux sites spécialisés ne sont pas toujours d’accord, mais cette-fois-ci, le constat est implacable. Valorisé à 180 millions d’euros par le CIES et Transfermarkt, Kylian Mbappé est d’assez loin le joueur ayant la plus grande valeur marchande du championnat de France. L’attaquant français, sous contrat avec le club parisien jusqu’en 2024 (plus un an en option s’il le souhaite), intéresse depuis plusieurs années le Real Madrid. La mauvaise saison du Paris Saint Germain pourrait ouvrir la voie à un nouveau feuilleton durant le prochain marché des transferts.

Mbappé plus cher que le joueur le plus valorisé de l’OL, l’OM, du RC Lens et de Lille

Kylian Mbappé n’a pas d’égal dans l’élite du football français, sa seule valeur marchande est supérieure à celle cumulée du joueur le plus coûteux de l’OL, du RC Lens, de l’OM et de Lille. En effet, à eux quatre, Rayan Cherki, Lois Openda, Mattéo Guendouzi et Jonathan David sont estimés à 142 millions d’euros, soit 38 millions d’euros de moins que le champion du monde français. Autre démonstration de sa supériorité, l’attaquant de 24 ans représente, à lui seul, près d’un tiers du total de la valorisation de l’ensemble des joueurs les plus chers de chaque équipe de Ligue 1, qui est de 563 millions d’euros.

Les joueurs les plus chers de chaque club de la Ligue 1

1. Mbappé (PSG) = 180 M€

2. Jonathan David (Lille) = 60 M€

3. Amine Gouiri (Rennes) = 35 M€

4. Kephren Thuram (Nice) = 32 M€

5. Lois Openda (Lens) = 30 M€

6. Mohamed Camara (AS Monaco) = 28 M€

7. Rayan Cherki (OL) = 27 M€

8. Elye Wahi (Montpellier) = 25 M€

9. Folarin Balogun (Stade de Reims) = 25 M€

10. Mattéo Guendouzi (OM) = 25 M€

11. Alban Lafont (FC Nantes) = 20 M€

12. Enzo Le Fée (FC Lorient) = 15 M€

13. Habib Diallo (RC Strasbourg) = 14 M€

14. Farès Chaïbi (Toulouse FC) = 10 M€

15. Franck Honorat (Brest) = 9 M€

16. Mama Baldé (Troyes) = 8 M€

17. Nabil Bentaleb (Angers) = 7 M€

18. Muhammed Cham (Clermont) = 5 M€

19. Isaak Touré (AJ Auxerre) = 5 M€

20. Vincent Marchetti (AC Ajaccio) = 3 M€