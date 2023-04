On a demandé à l’IA de créer les maillots de la prochaine saison de Ligue 1

Si l’intelligence artificielle se chargeait de créer les maillots des clubs de la Ligue 1, voilà ce que cela pourrait donner…

Des maillots réalisés à 100% par les machines, de l’élaboration initiale, à la conception finale, sans nul besoin d’intervention humaine… Serait-ce cela le sens de l’histoire ? C’est peut-être le chemin qui se dessine avec l’essor de l’intelligence artificielle (IA), aux résultats de plus en plus performants. Pour ne pas dire bluffants. L’atteste ce petit exercice auquel nous avons choisi de nous livrer à Sportune : demander à l’IA, de créer les maillots des équipes de la Ligue 1 française.

L’intelligence artificielle remplacera-t-elle les designers de maillots ?

Nous avons testé plusieurs plateformes : Dall-E, aux résultats peu concluants, Bing et ses limites (notamment qu’il ne parle qu’Anglais), la très (trop) fréquentée, Midjourney, Crayon, aux résultats déjà plus convaincants et Bluewillow, pour le choix final. A chacune, nous avons posé la même question, un même « prompt », comme requête à exécuter : « Imagine le maillot de [club] pour la saison 2023-2024. » Si l’application crayon est demeurée la plus fidèle sur les codes et les couleurs de chacune des vingt équipes, l’esthétique la plus avantageuse est celle de Bluewillow.

Qui du PSG, l’OM, le RC Lens, l’AS Monaco, l’OL et les autres a les plus beaux maillots ?

Qui alors, du PSG, l'OM, le RC Lens, l'AS Monaco, l'OL ou autres FC Nantes, Stade Rennais ou du FC Lorient a le plus beau maillot ? Souhaiteriez-vous, pour votre équipe favorite, l'une des versions proposée par l'IA ?