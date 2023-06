Les 10 collectifs les plus chers du foot français (dont quelques surprises)

Quels sont les collectifs les plus chers de la Ligue 1 et que valent-ils ?

La dernière mise à jour de la plateforme spécialisée Transfermarkt réserve quelques surprises sur la valorisation des collectifs des équipes de la Ligue 1. Car équipe la plus chère ne signifie pas nécessairement la meilleure sur le terrain. C’est le cas notamment, des hommes de Franck Haise au RC Lens. Brillants deuxièmes de l’exercice 2022-2023, ils ne forment pourtant ensemble que le huitième effectif sur l’échelle de la valorisation du football français, à 184,1 M€.

Le RC Lens modestement valorisé au regard de sa saison sportive

En même temps, valorisation implique des estimations, car seuls les clubs sont décisionnaire du tarif réclamé pour chaque joueur. Un exemple concret : Transfermarkt attribue à l’attaquant Loïs Openda, une cote sur le marché des transferts à 20 millions d’euros. Or le Racing, pour son joueur particulièrement convoité du RB Leipzig en particulier, en espère plus du double (50 M€).

Le PSG a le collectif le plus cher, l’OM est au pied du podium

Devant, le PSG domine en toute logique le sujet des formations nationales. A 882,55 millions d’euros, il a plus largement le cinquième collectif le plus cher du monde actuellement, derrière Manchester City (1,09 milliards), le Bayern Munich (979,9 M€), Arsenal (976 M€) et Chelsea FC (927,7 M€). Derrière Paris, l’AS Monaco et le Stade Rennais suivent en valorisation, tandis que l’OM, sur le podium sportif de la Ligue 1, est ici classé à son pied, avec une équipe donnée à 259,2 millions d’euros.

Les 10 collectifs les plus chers du foot français

1. Paris Saint-Germain = 882,55 M€

2. AS Monaco = 324,2 M€

3. Stade Rennais = 320,3 M€

4. Olympique de Marseille = 259,2 M€

5. OGC Nice 235,6 M€

6. Olympique Lyonnais 231,8 M€

7. LOSC Lille = 220,9 M€

8. RC Lens = 184,1 M€

9. FC Nantes = 123,8

10. Montpellier Hérault SC = 115,4 M€