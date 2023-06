Le classement final de la prochaine saison de L1 selon les bookmakers

On connait déjà le classement final de la prochaine saison 2023-2024 de Ligue 1. Enfin, celui des bookmakers…

Il y aura moins d’équipes en Ligue 1, cette saison 2023-2024, avec le passage de vingt à dix-huit clubs dans l’élite, sinon rien ou presque ne change, sur les forces en présence d’un exercice à l’autre. A peine le précédent achevé que déjà se profile le nouveau, qui place cette fois encore le PSG, comme l’épouvantail archi-dominant, sans même que l’on ne sache encore le contours définitif des formations, à qui il reste presque trois mois pour se renforcer.

Le PSG écrase déjà toute concurrence chez les bookmakers

Chez les bookmakers de France, Paris est le meilleur candidat à sa propre succession. Sa (future ?) victoire ne fait pas un pli, à la question posée ainsi : « Quelle équipe sera championne de France ? », la cote du PSG est de 1,02. Comprendre qu’elle est jugée comme quasi certaine. C’est plutôt sur les deux autres places à prendre sur le podium et celles qui mènent à l’Europe, qu’il faut chercher un peu plus de suspense.

L’OM futur dauphin, le RC Les et l’OL pourraient jouer des coudes pour le podium

En ce cas, avantage est donné à l’Olympique de Marseille, plutôt qu’au RC Lens, le dauphin en titre du champion de France. Le club nordiste n’est pas non plus sous-coté, à 25 contre un le titre, il est placé sur le même pied d’égalité que l’Olympique Lyonnais.

Sept équipes sont considérées comme les plus faibles et potentiellement relégables

Derrière, ça semble plus difficile de trancher les équipes les plus menacées. Elles sont sept à une cote plus ou moins équivalent de 1 000 contre un pour devenir champion de France. Soit, en prenant le classement à l’inverse, sept jugées comme les plus faibles. C’est presque la moitié du plateau, mais cette fois il n’y aura que deux descentes. Et non plus quatre comme la saison dernière.

Ce que sera le classement final de la prochaine saison de Ligue 1 selon les bookmakers*

Paris 1,2

Marseille 12

Monaco 20

Lyon 25

Lens 25

Lille 40

Rennes 50

Nice 100

Strasbourg 500

Reims 500

Toulouse 500

Clermont 1 000

Metz 1 000

Nantes 1 000

Le Havre 1 000

Lorient 1 000

Montpellier 1 000

Brest 1 000

* En prenant pour base la question : « Quelle équipe sera championne de France de Ligue 1 saison 2023-2024