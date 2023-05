Amazon dépenserait deux fois plus d’argent qu’il n’en gagne avec la Ligue 1

La Ligue 1 n’est pas un produit rentable pour le diffuseur Amazon. -@Sportune

En juin 2021, après le fiasco Mediapro, Amazon a racheté les droits de la Ligue 1 et diffuse désormais 8 rencontres sur 10 du championnat de France, chaque week-end. Près de deux ans plus tard, et alors que le prochain appel d’offres pour obtenir les droits de retransmission de la compétition approche, le cabinet NPA Conseil révèle que le géant de l’e-commerce dépense près de deux fois plus d’argent qu’il n’en gagne.

Amazon paye 300 millions d’euros chaque année pour diffuser la Ligue 1

Pour diffuser la plupart des rencontres de l’élite du football français, Amazon dépense 250 millions d’euros chaque année. Un montant auquel s’ajoutent 50 millions d’euros de coûts complémentaires, portant ainsi le total à 300 millions d’euros par an. À l’aide de l’institut Harris Interactive, NPA Conseil a réalisé un baromètre permettant d’établir que seuls 5,6% des Français interrogés avaient souscrit à un abonnement au Pass Ligue 1, soit environ 1,7 million de personnes.

Amazon perd 130 millions d’euros par an

Avec ces données, les experts indiquent que le chiffre d’affaires n’a pas dépassé 170 millions d’euros par saison, représentant ainsi une perte d’au moins 130 millions d’euros par saison. Sur deux exercices de Ligue 1, Amazon a donc perdu près de 260 millions d’euros. Toutefois, faut-il souligner que les droits télés ne sont rarement, pour ne pas dire jamais, bénéfiques aux profits. Dans ce cas précis, il s’agit davantage de faire connaître Amazon aux abonnés et ainsi accroître la visibilité de l’entreprise en France et habitué les clients à consommer sur le site d’e-commerce.