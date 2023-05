OM, PSG, RC Lens: Les cotes des bookmakers pour le titre en Ligue 1

Match à trois entre le PSG, le RC Lens et l’OM pour le titre en Ligue 1.

La fin du championnat de Ligue 1 approche à grands pas, et le PSG est en tête du classement. À cinq journées de la fin de cette saison 2022-2023, l’identité du futur champion n’est pas encore connue, et tout est encore possible, mathématiquement. L’OM, deuxième, et le RC Lens, troisième, qui complètent le podium, peuvent encore espérer remporter l’Hexagoal. Néanmoins, pour les bookmakers, l’issue de cet exercice ne fait que peu de doutes, et les Rouge et Bleu remporteront le onzième titre de leur histoire.

Le PSG va remporter la Ligue 1 selon les bookmakers

Comme chaque année, le PSG est le grandissime favori à la victoire finale en Ligue 1. Depuis le rachat du club par QSI en 2011, rares sont les saisons où les Parisiens n’ont pas soulever le trophée à la fin du championnat. La cote pour que Kylian Mbappé et ses coéquipiers soient de nouveau champions de France est de 1,01, selon les sites de paris sportifs en ligne. Il s’agit de la plus petite cote, autrement dit leur victoire est la plus probable. À l’image du classement du championnat de France, les hommes de Christophe Galtier sont suivis par l’OM, dont le succès à l’issue de cette saison de Ligue 1 est coté à 27. Tandis que la victoire finale du RC Lens, elle, est cotée à 76.

L’OM, premier outsider, le RC Lens largement distancé

Autant dire que les bookmakers ne croient pas beaucoup aux chances de titre des Olympiens et des Sang et Or. Toutefois, leurs estimations ne correspondent pas forcément à la réalité, comme en atteste leur vision sur la Ligue 1 juste avant le début de saison. En effet, en août dernier, les traders faisaient de l’OL, le principal concurrent du PSG dans la course au titre, avec une cote à 20. Les sites de paris sportifs donnaient encore moins de chances aux Lensois, dont la cote était à 250. Bien loin donc de la réalité du championnat de France, où les hommes de Franck Haise sont à la troisième place du classement, alors que le club rhodanien est septième.