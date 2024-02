OM, PSG, RC Lens: Le prochain club de Martial selon les bookmakers

Vers un retour en France d’Anthony Martial ?

Après presque toute une décennie passée en Angleterre, à Manchester United, Anthony Martial pourrait rentrer en France au terme de la saison en cours. Son contrat s’achève en effet au 30 juin et s’il dispose d’une option d’une saison de plus, elle ne devrait pas être levée.

L’OM et l’ASM cités pour récupérer Martial

Selon The Sun, plusieurs clubs s’intéressent à l’attaquant international français, parmi lesquels l’AS Monaco où il jouait avant de partir en Angleterre, ainsi que l’Olympique de Marseille. Les bookmakers anglais ont eu une autre lecture du futur du joueur de 28 ans, à l’instant présent.

L’OL et le PSG en valeurs françaises les plus sûres

Ils imaginent plutôt Martial rejoindre la lucrative Saudi Pro League, une option cotée à 2,5 contre un, pour n’importe quel équipe du royaume. La Turquie est aussi placée à 4. Après quoi se hisse l’Inter Milan à la cote de 7, puis l’OL son club formateur à 8 comme le Paris Saint-Germain.

Le RC Lens plutôt que Marseille ou Monaco

Et l’Olympique de Marseille et l’ASM alors ? Ils sont bien cités, mais plus loin. Derrière même le RC Lens à la cote de 18 contre un. 20 est la cote attribuée à l’AS Monaco et 25 celle de l’OM. La MLS (à 9 contre un), Aston Villa (14), la Roma (16) ou l’AC Milan (20) sont d’autres possibilités chez les bookmakers anglais.