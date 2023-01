OM – PSG: Le Classique sera diffusé en clair à la TV

Le choc OM – PSG en Coupe de France sera sur BeIN Sports et France 3

Après sa large victoire face au Pays de Cassel (7-0) ce lundi, le Paris Saint Germain s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Le tirage au sort a eu lieu et heureux hasard pour les fans de football, qui auront le droit au Classique OM – PSG. Cette grosse affiche, qui se jouera au stade Vélodrome, sera proposée au plus grand nombre puisqu’elle sera diffusée en clair à la télé, le mercredi 8 février à 21h05 en direct sur France 3.

En clair sur France 3, le huitième de finale OM – PSG

Depuis le début de la saison, la Coupe de France a changé de diffuseur privé. Ce n’est plus Eurosport, mais beIN Sports qui diffuse l’intégralité de la compétition, dont cette rencontre. Néanmoins, le service public, France Télévisions, qui paye également pour retransmettre quelques matchs, peut choisir les affiches les plus attendues. Ce Classique sera commenté sur France 3 par Fabien Lévêque et l’ancien attaquant de l’OM, Djibril Cissé. Ils seront accompagnés par Arnaud Mattéoli en bord de terrain.

OM – PSG, les deux clubs les plus titrés de la Coupe de France

En 2018, lors de la dernière opposition entre les deux équipes dans cette compétition, Kylian Mbappé et ses coéquipiers avaient battu les Marseillais sur le score de 3-0 lors des quarts de finale. Plus qu’un Classique, ce match est également une confrontation entre les deux équipes les plus titrées de la compétition. L’OM, avec 10 titres, n’a plus gagné la Coupe de France depuis 1989, tandis que le PSG, qui en compte 14 dans son palmarès, l’a gagnée pour la dernière fois en 2021. À noter que les deux clubs se sont rencontrés deux fois en finale, pour deux victoires des Rouge et Bleu.