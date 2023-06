Classement des primes gagnées par les clubs de la Ligue des champions

Manchester City a gagné la Ligue des champions 2023 et la part maximale sur les primes de l’UEFA.

La fin d’une longue campagne européenne conclut ce samedi soir, par la victoire de Manchester City aux dépends de l’Inter Milan (1-0). La première du collectif anglais, dans l’histoire de la Ligue des champions. Vainqueur sportif, le club de Josep Guardiola, Erling Haaland et autres l’est aussi sur les primes que verse l’UEFA à tous les représentants du tournoi. Des primes ci-dessous compilées par Sportune, qui ne prennent pas en compte la répartition des droits de la TV, propre à chaque pays.

Plus de 110 M€ de primes (hors droits TV) pour Manchester City

C’est ici le total des trois autres postes de recettes des clubs (voir les détails ici) : la part commune aux 32 équipes de la phase finale, le classement au coefficient et les bonus de résultats obtenus en phase de groupe. Avec l’audiovisuel en plus, Manchester City ne sera pas le seul à dépasser les 100 millions d’euros, in fine. Mais en l’espèce de notre classement, les Skyblues cumulent 110 742 922 euros sur les 2 milliards et plus dédiés à la Ligue des champions.

Le PSG dans le top 10, l’OM est plus loin à plus de 26 M€

Deux clubs français l’ont disputé cette saison 2022-2023. Si le Paris Saint-Germain, éliminé dès les huitièmes de finale, se glisse dans le top 10, c’est notamment à la faveur de son classement au coefficient, calculé sur les performances européennes des clubs sur dix saisons révolues. L’Olympique de Marseille, pour autre représentant national est classé plus loin, n’ayant pu se qualifier au-delà de la phase de poule. L’OM, et toujours hors droits TV, a gagné 26 246 961 euros.

Top 10 des primes gagnées par les clubs de la Ligue des champions

10. Liverpool = 67 675 403 €

9. Paris SG = 68 779 922 €

8. SSC Napoli = 69 179 403 €

7. SL Benfica = 72 557 922 €

6. AC Milan = 73 139 442 €

5. Chelsea FC = 80 723 922 €

4. Bayern München = 89 263 883 €

3. Inter Milan = 89 776 442 €

2. Real Madrid = 97 771 922 €

1. Manchester City = 110 742 922 €

Hors droits TV