OM – PSG: Ce que sera le scénario du Classique selon les bookmakers

L’OM reçoit le PSG pour un nouveau Classique au Vélodrome ; cette fois en championnat.

Un match qui peut être le tournant de la saison. Ce dimanche, l’OM reçoit le PSG à l’occasion de la 25ème journée de Ligue 1. En cas de victoire, les Olympiens reviendraient à deux points des Parisiens. Un scénario qui pourrait totalement redistribuer les cartes et relancer la course au titre. À l’aller, le Classique avait tourné à l’avantage des Rouge et Bleu, qui s’étaient imposés 1-0. Pour les bookmakers, les hommes d’Igor Tudor ne remporteront pas cette partie.

Un match nul entre l’OM et le PSG selon les bookmakers

Avec une victoire sur les quatre derniers matchs toutes compétitions confondues, c’est un PSG sans certitude, et sans Neymar, blessé à la cheville, qui se présentera dans un Stade Vélodrome plein à craquer. Toutefois, les bookmakers sont optimistes pour les Parisiens. Selon eux, le score le plus probable est le nul 1-1, avec une cote à 5,9. Un scénario qui maintiendrait l’OM à cinq points du club de la capitale. Toujours selon les sites de paris sportifs, les buteurs les plus probables sont Alexis Sanchez, coté à 3, et Kylian Mbappé, dont le but est coté à 2,4.

Le PSG est favori face à l’OM

Depuis son arrivée au PSG en août 2017, Kylian Mbappé n’a jamais perdu un Classique. Il n’était pas présent lors des deux défaites des pensionnaires du Parc des Princes en septembre 2020, et lors de la dernière confrontation en Coupe de France. Sa présence est un atout non négligeable, d’autant plus que le pilier de la défense olympienne, Chancel Mbemba, sera absent, car suspendu. Pour les bookmakers, le Paris Saint Germain est favori. Un succès des hommes de Christophe Galtier est coté à 2,4. Tandis que celui d’Alexis Sanchez et ses coéquipiers est à 2,8.