Les primes gagnées par les Français en coupes européennes cette saison

De la Ligue des champions, à la Ligue Europa Conférence, les clubs français ont plus ou moins manqué leur saison européenne.

Tombé de haut, l’OGC Nice, qui a perdu, hier jeudi, en quart de finale de la Ligue Europa Conférence, éliminé par le FC Bâle (3-4 au total des deux matches). Désillusion cruelle pour les Aiglons, comme avant eux les joueurs du PSG face au Bayern, ceux de l’OM contre Tottenham ou de l’ASM défaite par le Bayer Leverkusen… Exceptée la crainte de reculer à l’indice UEFA, ces éliminations souvent trop précoces privent les clubs hexagonaux de revenus supplémentaires, de leurs campagnes européennes.

OGCN, PSG, OM ou Monaco… Une saison teintée de déceptions

Entre eux, les écarts sont à multiple de 8, entre les primes promises au Paris Saint-Germain, en Ligue des champions et celles du FC Nantes, qualifié en Ligue Europa. L’explique évidemment la différence du format, entre la clinquante et rémunératrice C1 et sa plus confidentielle petite soeur. Le justifie aussi, l’historique des deux clubs sur la scène européenne, puisque l’UEFA dans sa redistribution aux équipes, récompense les performances sur les 10 saisons révolues. C’est l’un des cinq critères de la répartition que sont : le classement au coefficient, donc, plus la part commune à toutes les équipes qualifiées, les bonus de résultats en phase de groupes, les primes de qualification, à partir des tours à élimination directe et les recettes des droits de la TV.

Des recettes en plus à venir des droits de l’audiovisuel

Cette dernière part audiovisuelle mise à part, car le calcul est plus incertain d’un pays à l’autre, voilà en résumé ci-dessous ce que les six représentants français qualifiés en coupes d’Europe cette saison 2022-2023 vont toucher. A minima donc, puisque sans les diffuseurs (Canal + et RMC en sous-licence, en France pour la Ligue des champions et le groupe M6, en plus, en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence). Au total, les clubs français cumulent 130 494 284 euros de revenus, hors droits TV, soit une moyenne de 21,8 millions d’euros, non loin des gains à venir pour l’Olympique de Marseille.

PSG = 68 779 922 €

OM = 26 246 961 €

ASM = 10 156 000 €

Stade Rennais = 9 256 000 €

OGC Nice = 8 221 401 €

FC Nantes = 7 834 000 €