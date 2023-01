OM, PSG, ASM dans le top 20 FIFA des clubs les plus dépensiers en 2022 sur le mercato

Trois clubs français dans le top 20 des plus dépensiers de l’année 2022.

En ce début d’année 2023, la FIFA a publié un rapport détaillant l’ensemble des mouvements sur les mercato lors de l’année 2022. Trois écuries de Ligue 1 sont présentes dans le top 20 des clubs de la zone UEFA les plus dépensiers sur le marché des transferts. Sans surprise, le PSG est bel et bien présent, accompagné par l’OM et l’AS Monaco.

PSG, le début de l’ère Campos

Le PSG a été actif lors du dernier mercato estival. Avant même l’ouverture du marché des transferts, les dirigeants parisiens ont frappé fort avec la prolongation de Kylian Mbappé. Une officialisation qui a fait basculer les Rouge et Bleu dans une nouvelle ère, celle de Luis Campos. Le nouveau conseiller football du club de la capitale a notamment recruté Vitinha, Carlos Soler, Renato Sanches ou encore Hugo Ektike. Au total, les pensionnaires du Parc des Princes ont dépensé 147,5 millions d’euros cet été. Un montant qui suffit à faire du Paris Saint Germain l’un des 20 clubs les plus dépensiers d’Europe.

OM, AS Monaco, des stratégies différentes

Depuis l’arrivée de Pablo Longoria, l’OM est très actif sur le marché des transferts, aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs. Avec un budget limité, le dirigeant olympien doit trouver des idées pour composer son effectif. Pour ce faire, le club phocéen a souvent recours à des joueurs libres (Alexis Sanchez, Chancel Mbemba) et à prêts. L’été dernier, les Olympiens ont dû lever l’option d’achat des prêts de Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Arkadiusz Milik, et Cengiz Under pour un montant de 39,4 millions d’euros. Au total, les Olympiens ont dépensé 75,4 millions d’euros sur le mercato estival. C’est une situation bien différente pour l’AS Monaco, qui dispose de plus de moyens. Le mercato d’été a notamment été animé par la vente de Tchouameni. Les dirigeants monégasques ont dû pallier son départ et se renforcer en attaque. Au total, le club du Rocher a dépensé 54,5 millions d’euros.

Une domination de la Premier League

Comme à chaque fois lorsqu’il s’agit du mercato, les clubs de Premier League sont présents et dominent outrageusement les classements de ceux qui sont les plus dépensiers. Grâce à leurs droits télés colossaux, ils bénéficient d’une latitude exceptionnelle et animent toujours les mercato. Un club promu comme Nottingham Forest est capable de rivaliser avec le Paris Saint Germain. 11 des 20 écuries les plus dépensières de la zone UEFA en 2022 sont issues du championnat anglais.

Le top 20 des clubs les plus dépensiers de la zone UEFA en 2022 selon la FIFA

1. Manchester United

2. FC Barcelone

3. Liverpool

4. Bayern Munich

5. Newcastle

6. West Ham

7. Wolverhampton

8. PSG

9. Manchester City

10. Leeds

11. Tottenham

12. Real Madrid

13. Ajax

14. Nottingham Forest

15. Everton

16. Chelsea

17. Naples

18. Borussia Dortmund

19. AS Monaco

20. OM