Les 10 ventes les plus chères de ce mercato en Ligue 1

Benoit Badiashile est la vente la plus chère de l’hiver en Ligue 1.

Le mercato d’hiver est avant tout synonyme d’ajustements. Généralement, les clubs pointent leurs faiblesses de la première partie de saison et tentent de corriger le tir en fonction des opportunités. Toutefois, il est d’habitude moins agité que celui de l’été. Cette année, ce n’a pas été le cas. Les dernières heures notamment ont été très mouvementées. En Ligue 1, le PSG et l’OM, contraints par leurs finances, n’ont pas opté pour la même stratégie. Tandis que l’AS Monaco est le bon élève de ce mois de janvier.

PSG, OM, mêmes contraintes mais pas les mêmes effets

Le PSG et l’OM ont une chose en commun : leurs dépenses sont épinglées par l’UEFA et son fair-play financier. Indépendamment de leur budget respectif, qui n’est évidemment pas comparable, les deux clubs ne peuvent pas dépenser comme ils le souhaitent. Toutefois, les dirigeants n’ont pas opté pour la même stratégie durant ce mois de janvier. Les Rouge et Bleu, qui ont vendu Sarabia pour 5 millions d’euros à Wolverhampton, ont été dans une position attentiste, scrutant la moindre opportunité. Tandis que l’OM a été plus actif, avec le recrutement de Malinovskyi, d’Ounahi et de Vitinha. Ils ont tout de même vendu Bamba Dieng et Gerson pour un total de 22 millions d’euros.

Une AS Monaco, presque record

Contrairement au PSG et à l’OM, l’AS Monaco n’est pas mis sous surveillance par l’instance dirigeante européenne et son fair-play financier. Cela dit, les Monégasques n’ont pas fait de folies durant ce marché des transferts, bien au contraire, puisqu’ils se sont davantage illustrés par la vente de leurs joueurs. Parmi les départs, celui de Benoît Badiashile à Chelsea pour un montant de 38 millions d’euros est sans surprise le plus important. Il s’agit de la deuxième plus grosse vente de l’histoire de la Ligue 1 lors du mercato hivernal, derrière celle de Bruno Guimarães, parti l’année dernière à Newcastle pour 50,1 millions d’euros bonus compris.

Les 10 ventes les plus chères du mercato en Ligue 1

Benoit Badiashile, de l’AS Monaco à Chelsea = 38 M€

Malo Gusto, de l’OL à Chelsea = 30M€

Dango Ouattara, de Lorient à Bournemouth = 22,5M€

Gerson, de l’OM à Flamengo = 15M€

Mario Lemina, de l’OGC Nice à Wolverhampton = 11M€

Jonas Omlin, du MHSC au Borussia Mönchengladbach = 9M€

Azzedine Ounahi, du SCO d’Angers à l’OM = 8M€

Bamba Dieng, de l’OM à Lorient = 7M€

Ludovic Ajorque, de Strasbourg à Mayence = 6M€

Pablo Sarabia, du PSG à Wolverhampton = 5M€