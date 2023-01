OM ou Stade Rennais, qui se qualifiera en Coupe de France selon les bookmakers ?

Rivaux en championnat, l’OM et le Stade Rennais vont aussi s’expliquer en Coupe de France, ce vendredi.

Les 16èmes de finale de la Coupe de France débutent ce vendredi avec une belle affiche qui oppose l’Olympique de Marseille au Stade Rennais. Mis en difficulté face à Hyères lors du tour précédent, l’OM devra réaliser un meilleur match pour venir à bout et se qualifier aux dépens de Rennes. En confiance depuis le début de saison, les hommes d’Igor Tudor, qui joueront à domicile au Stade Vélodrome, sont jugés comme favoris par les bookmakers. Malgré leur belle victoire face au PSG lors de la dernière journée de championnat, les Rennais sont outsiders de cette rencontre.

L’OM favori face au Stade Rennais selon les bookmakers

Cette partie est donnée à l’avantage des Marseillais, par les bookmakers. Une victoire de Valentin Rongier et ses coéquipiers est cotée à 2,05. Tandis qu’un succès du Stade Rennais est cotée à 3,45. Emmenés par leur leader offensif Alexis Sanchez, les Olympiens voudront, comme les hommes de Bruno Génésio, accéder aux huitièmes de finale de la compétition. Dix fois vainqueur de la compétition, les Marseillais espèrent décrocher la onzième coupe de France de l’histoire du club, trophée qui échappe à l’OM depuis 1989. Les deux équipes se sont déjà rencontrées lors de la première partie de saison. En septembre dernier, le match s’était soldé par un nul (1-1).

Plusieurs absents au Stade Rennais

Si les deux équipes réalisent une bonne première partie de saison, Bruno Génésio devrait être plus pénalisé que son homologue marseillais, et va devoir se creuser la tête pour composer son onze de départ. Le technicien français ne pourra pas compter sur trois de ses joueurs majeurs lors de cette rencontre. Martin Terrier, victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit, est forfait jusqu’à la fin de saison. Arnaud Kalimuendo, victime d’un claquage à la cuisse, et Xeka, opéré à la cheville, seront également absents. Des absences offensives qui se ressentent, puisqu’en cas de victoire de l’OM, les bookmakers estiment que le score exact le plus probable est le 1-0. Celui-ci est coté à 7,2.