OM ou PSG, qui va se qualifier en Coupe de France selon les bookmakers ?

OM ou PSG, un seul de ces deux clubs verra les quarts de la Coupe de France.

Après une victoire 7-0 face au Pays de Cassel lors des seizièmes de finale de la Coupe de France, les Parisiens se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition. Le tirage au sort a rendu son verdict et nous offre un choc entre l’OM et le PSG. Ce Classique se disputera au Vélodrome le 8 février prochain. Une opposition qui, à en croire les bookmakers, devrait tourner à l’avantage des Parisiens, désignés comme étant favoris de cette rencontre.

Le PSG favori face à l’OM selon les bookmakers

Rarement, depuis l’arrivée de QSI à la tête du PSG en 2011, un Classique n’a semblé aussi serré. Pourtant les bookmakers voient le club de la capitale comme favori de cette rencontre. La victoire des Parisiens est cotée à 1,85. Tandis que la cote d’une victoire d’Alexis Sanchez et ses coéquipiers est de 3,85. Toutefois, lorsque nous nous intéressons au score le plus probable. La côte la moins élevée, donc la situation qui a le plus de chances de se produire, est celle d’un match nul 1-1 entre les deux équipes. Celle-ci est à 6,5. Selon les bookmakers, Mbappé et ses coéquipiers devraient ouvrir le score. La cote du premier but de ce choc pour les Rouge et Bleu est de 1,6. Tandis que celle des Marseillais est de 2,2.

Le PSG et l’OM, deux clubs marquants de la Coupe de France

L’OM et le PSG font partie des équipes qui ont le plus marqué l’histoire de la Coupe de France. Le club de la capitale est le plus titré avec 14 titres remportés, suivi par l’OM et ses 10 trophées. La dernière confrontation entre les Parisiens et les Marseillais dans cette compétition a été à l’avantage des pensionnaires du Parc des Princes. En 2018, les Rouge et Bleu avaient disposé des Olympiens sur le score de 3-0, grâce à un doublé d’Angel Di Maria et un but de Cavani. Autre confrontation récente entre les deux écuries dans cette compétition, la finale de l’édition 2015-2016, où pour son dernier match sous les couleurs parisiennes, Ibrahimovic avait inscrit un doublé permettant aux siens de l’emporter 4-2.