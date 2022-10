OM-OL: Combien ça coûte un billet pour l’Olympico au Vélodrome ?

La billetterie du choc OM – OL au Vélodrome est ouverte.

Un peu moins d’un mois nous séparent de la date du 6 novembre, et la visite de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du Vélodrome, du rival OM. Ce premier Olympico de la saison 2022-2023 se jouera, nul n’en doute, à guichets fermés, dans un stade en incandescence depuis la rentrée, avec des affluences records depuis l’entame de l’exercice. Voir OM – OL depuis les tribunes, combien cela coûte ?

Déjà la ruée sur les billets d’OM – OL au Vélodrome

La billetterie vient juste d’ouvrir, mais les premiers tickets partent très vite. A l’instant pour nous d’écrire ces lignes, toutes les places les plus abordables ont été vendues. Il fallait compter a minima 45 euros pour obtenir un sésame. Désormais le prix est de 65 euros pour une catégorie 9, située tout en haut des deux tribunes latérales.

Jusqu’à 169 euros le ticket pour voir l’Olympico

Après quoi, les tarifs augmentent progressivement, jusqu’à 169 euros, le carré or, du côté des tribunes Ganay, juste en face le tunnel d’où sortent et rentrent les acteurs du match. Ces prix sont indicatifs et ne tiennent pas en compte des particularités, qui autorisent une réduction des prix. OL – OM se jouera le dimanche 6 novembre en prime time.