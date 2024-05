OM n°1, classement des clubs les plus décevants de la saison selon les amateurs de football

La Ligue 1 terminée, l’heure est aux bilans.

La saison de Ligue 1 officiellement terminé (avec encore un dernier double match de barrages à disputer entre le FC Metz et l’AS Saint-Etienne), l’heure est aux bilans pour les clubs et pour leurs supporters, heureux pour les uns, moins en d’autres endroits. A Marseille en particulier puisque selon un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, l’OM est le club qui a le plus déçu les amateurs de football.

L’OM déçoit près d’un amateur de football sur deux

C’est ce qu’ils répondent en majorité à la question précise : « Selon vous, parmi les équipes suivantes, lesquelles ont été les plus décevantes cette saison? », avec deux réponses possibles. L’Olympique de Marseille est premier à presque moitié du panel (47%), devant le FC Lorient (24%), le FC Nantes (20%), le Stade Rennais (18%), le RC Strasbourg (16%), l’Olympique Lyonnais (15%) et le Montpellier HSC (14%).

L’OL déçoit presque autant qu’il régale les suiveurs de la Ligue 1

A l’inverse, le Paris Saint-Germain est celui qui a le plus réussi son exercice 2023-2024, pour 44% des sondés, devant la surprise Stade Brestois non loin à 41% et l’Olympique Lyonnais à 31% qui signe la performance de se classer à la fois parmi les bons et les mauvais sujets de la saison achevée.