OM: L’UEFA détaille les gains de la Ligue Europa et Europa Conférence 2022

L’Olympique de Marseille a gagné un peu de moins de 15 M€ de sa dernière campagne européenne.

Il ne s’en est pas fallu de grand-chose, pour que l’Olympique de Marseille devienne, la saison 2021-2022 dernière, le premier vainqueur de la nouvelle Ligue Europa Conférence. Mais l’OM, qui avait commencé sa campagne dans la compétition supérieure, la Ligue Europa, l’a terminée battu en demi-finale de la C4, par Feyenoord. Réuni pour son congrès annuel, à Lisbonne, l’UEFA a communiqué pour l’occasion, le détail des gains des équipes françaises engagées.

14,242 M€ à l’OM au cumul de la Ligue Europa et Ligue Europa Conférence

Ils sont de 14,242 millions d’euros au cumul des deux compétitions. Dont 9,882 millions proviennent de la participation à la Ligue Europa. Cela, à l’addition de la prime de participation (3,63 M€), du coefficient (3,3 M€), de la part de marché (les droits de l’audiovisuel), à 1,47 M€ et des résultats obtenus (1,55 M€) en phase de groupes. S’y ajoutent les 4,36 millions d’euros de la Ligue Europa Conférence, dont un million d’euros de l’accession aux quarts de finale et 2 millions de plus pour la demi-finale.

Un peu moins de 20 M€ à la Roma, première équipe vainqueur du format

L’UEFA distribuait un total de 234 950 euros, pour cette seule et nouvelle Ligue Europa Conférence, saison 2021-2022. C’est l’AS Rome qui gagné cette édition et presque vingt millions d’euros (19,168 M€), de sa campagne victorieuse.