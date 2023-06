OM, Losc: Cazoo, sponsor éphémère et pourtant le plus valorisé de la Ligue 1

Sur les maillots de l’OM et du Losc, Cazoo a obtenu d’excellents résultats de visibilité. En vain…

Un an et puis se retire prématurément. Telle est la marque britannique Cazoo, spécialiste de la vente de voitures reconditionnées, passée en seulement quelques mois, d’ambitieuse et vorace, à l’assaut du marché européen, à contrainte de se désengager aussi soudainement, par la faute d’une stratégie trop couteuse, sinon à perte. Sponsor majeur à l’avant des maillots de l’OM et du Losc, Cazoo a pourtant obtenu d’excellents résultats de visibilité sur sa saison 2022-2023 en Ligue 1.

Avec l’OM et le Losc, Cazoo a bénéficié d’une forte visibilité

L’atteste le rapport sur la valorisation des commanditaires associés aux clubs du championnat de France élite, produit par Nielsen. S’appuyant sur la visibilité de chacun sur les écrans de la télévision, du mois de juillet 2022 à avril 2023, il pointe le groupe anglais sur la première marche, sachant que l’étude ne prend en compte, ni les équipementiers qui produisent les maillots des équipes, ni les sponsors associés à la LFP (Uber Eats, Kipsta et autres).

La valorisation de Qatar Airways sur le maillot du PSG progresse

Par la force du nombre de clubs soutenus (cinq, que sont le RC Lens, le RC Strasbourg Alsace, le Losc, le Stade de Reims et l’Estac [qui va perdre ce partenariat avec la descente en Ligue 2]), Winamax se glisse en deuxième position en progressant de deux places, d’une saison à l’autre, tandis que Qatar Airways signe (hors Cazoo), la meilleure progression, à la faveur de sa présence sur le maillot du champion de France, le PSG.