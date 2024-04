OM: Les Bodin’s ou l’OM programmés sur M6

Le groupe M6 diffusera la demi-finale de l’OM en Ligue Europa, si le club phocéen se qualifie.

Verdict ce jeudi dans la soirée, après le quart de finale retour de la Ligue Europa 2023-2024 à disputer au stade Vélodrome de Marseille. Si l’OM se qualifie aux dépens du Benfica, vainqueur 2-1 de la rencontre aller, alors le club phocéen jouera sa demi-finale en clair à la télévision. Dans le cas contraire, ce sera une toute autre programmation.

M6 diffusera l’OM en clair s’il accède aux demi-finales

C’est le choix fait par M6 qui prévoit deux hypothèses dans la grille de ses programmes du jeudi 9 mai. A savoir qu’elle proposera la demi-finale aller de l’Olympique de Marseille, si les joueurs de Jean-Louis Gasset sont au rendez-vous face au vainqueur de la double confrontation entre les Anglais de Liverpool et les Italiens de l’Atalanta Bergame.

La possibilité d’une bascule sur la petite soeur W9

Et dans le cas contraire où l’OM serait éliminé, la chaîne a pour hypothèse sur la soirée de planifier l’émission spectacle, « Bienvenue chez les Bodin’s ». Il n’est pas non plus à exclure à ce stade, que la compétition bascule sur la petite soeur W9. Ce ne sera vraisemblablement pas le cas si Marseille accède au dernier carré, mais possible dans le cas d’une élimination doublée de la qualification du Losc au même niveau en Ligue Europa Conférence. A l’instant pour nous d’écrire ces lignes, c’est le divertissement « Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier – spéciale pour le meilleur et surtout pour le pire », qui est dans les tuyaux.