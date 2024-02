OM: « Honteux », « dégueulasse », l’UNFP fusille Benatia sur le sujet Clauss

Après avoir été vilipendé publiquement par son directeur sportif, Jonathan Clauss a reçu le soutien de l’UNFP.

Toujours prompte à réagir pour les forts (et étonnamment rarement pour les plus faibles), l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) s’est fendue d’un communiqué acide, ce lundi soir, en réaction aux propos tenus par le directeur sportif de l’Olympique de Marseille diffusés dimanche soir sur les antennes de Canal +.

🗨️ « On m’a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était un peu limite. Jonathan en faisait partie » Medhi Benatia raconte ce qu’il s’est passé avec Jonathan Clauss lors du dernier mercato 🗣️ pic.twitter.com/JqBItof3FY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 18, 2024

Medhi Benatia pas tendre avec l’UNFP…

« Sur un joueur aussi important, tu es obligé de lui dire qu’il faut serrer les dents, ce n’était pas le moment où il pouvait nous lâcher, alors qu’il nous manquait 10 ou 12 mecs à ce moment-là », a notamment réagi l’ancien pro du football, en repensant à la sortie prématurée du latéral international français, dans le match de l’OM face à Monaco. « On a appris par le staff médical que c’était un coup et qu’il n’y avait rien de particulier, donc tout le staff n’était pas content ».

… Qui le lui rend bien dans sa surenchère

Il est vrai sévère avec son joueur dans le discours, Medhi Benatia essuie un violent retour de bâton de la part de l’UNFP. Qui écrit : « À tous ceux qui se demandaient à quoi pouvait bien servir un conseiller sportif à la présidence dans un club comme l’OM, Medhi Benatia vient de répondre de la plus intéressante des façons en s’attaquant bassement à l’un des salariés du club, un joueur, un international, coupable de tous les maux, y compris – mais ça, Medhi l’oublie… – de ne pas avoir été transféré lors du dernier mercato, alors que son club espérait se donner un peu d’air financièrement… »

OM 1- UNFP 1. A qui la belle ?

Et le (long) communiqué de conclure : « Honteux ! Dégueulasse ! Au rythme où vont les choses et les finances de l’OM, et alors que Gennaro Gattuso a quitté le bateau ivre ce lundi, il n’est pas interdit de penser que l’on va s’attaquer, individuellement ou collectivement, à l’ensemble des salariés du club phocéen, tous coupables. Pourquoi pas également à Pablo Longoria ? Medhi et Pablo sont sur un bateau, et c’est l’OM qui tombe à l’eau… ». D’une sortie détestable à une autre, entre l’OM et l’UNFP c’est désormais du un partout. Et balle au centre.