OM – Eintracht: Qui va gagner ce choc selon les bookmakers ?

La Ligue des champions revient au Vélodrome, ce mardi soir.

Ce mardi soir, l’OM reçoit l’Eintracht Francfort, vainqueur de la Ligue Europa la saison passée, au Vélodrome pour la 2ème journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. Après la défaite 2-0 à Tottenham la semaine dernière, les Marseillais auront à coeur de rebondir devant leur public, pour décrocher leurs premiers points dans le groupe D, tout comme les Allemands, balayés 0-3 chez eux par le Sporting Portugal. Sur leur pelouse, les hommes d’Igor Tudor partent avec un avantage, selon les bookmakers.

L’OM favori face à l’Eintracht selon les bookmakers

Dans un Vélodrome qui s’annonce incandescent pour le retour de la C1, l’OM est donné favori et assez nettement. Les bookmakers envisagent une victoire des Phocéens, à la cote de 1,90. Un succès de l’Eintracht Francfort à Marseille est donné à 4,25, beaucoup moins probable donc. Sinon, ce sera un score de parité entre les deux formations, coté à 3,70 contre un.

Alexis Sánchez buteur pour son retour en C1 ?

Si l’OM est donné comme favori de la rencontre, le résultat le plus probable est un match nul sur le score 1-1, qui paie entre 6 et 7 fois la mise initiale. Sur la ligne des buteurs, Alexis Sánchez est pressenti pour marquer, lui qui va disputer son premier match de Ligue des Champions avec Marseille, après sa suspension la semaine dernière. L’attaquant chilien possède une cote à 2,55. Une victoire des Olympiens, avec un but de l’ancien gunner paie entre 3 et 4 fois la mise de départ. Sinon, celui qui mettra le ballon au fond des filets pourrait être le Colombien Luis Suarez, légèrement inférieur à 3 contre un, ou Dimitri Payet, coté à 3,15. Chez les Allemands, les attaquants Alario, Santos Borré et Kolo Muani sont jugés, par les bookmakers, comme les plus à même de marquer au Vélodrome ce soir. Leurs cotes sont comprises entre 3,70 et 3,90, plus élevées que celles des locaux, donc. Le choc OM – Eintracht est programmé ce mardi, à 21 heures.