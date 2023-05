OM: Des sièges de l’Orange Vélodrome sont à vendre

Deux cents sièges du Vélodrome vont être vendus aux supporters de l’OM.

C’est une nouvelle qui devrait donner le sourire aux supporters marseillais. Et pour cause, comme l’a annoncé l’OM, le club phocéen a décidé de vendre 200 sièges du stade Orange Vélodrome. Ils seront disponibles à la vente en ligne, à partir du 15 mai prochain, sur le site Maison Transversale, licencié officiel de l’Olympique de Marseille. De quoi permettre aux fans d’avoir avec eux une partie de l’écrin olympien.

Pour la troisième année consécutive, l’OM et son partenaire Orange s’associent pour permettre aux supporters d’acquérir un siège collector du stade Vélodrome. Chacun d’entre eux est numéroté et marqué par une plaque d’authenticité. Cette année, afin de célébrer les 30 ans de la victoire en Ligue des Champions face à l’AC Milan, l’armature est en métal dorée permettant ainsi aux sièges d’arborer la couleur or, comme l’étoile marseillaise au-dessus du logo, symbole de ce succès. Pour s’en offrir un, les supporters devront payer 350 euros.

Les bénéfices des ventes des sièges iront à un programme éducatif

« Suite au formidable succès des deux premières éditions, Orange est heureux de réitérer l’opération des sièges collectors de l’Orange Vélodrome. Une opération qui va une nouvelle fois permettre à de nombreux enfants de Marseille de vivre des vacances apprenantes, mais également aux fans et supporters de l’Olympique de Marseille d’acquérir un véritable morceau d’histoire de leur club de cœur », a confié Geoffroy Sirven-Vienot, Directeur Sponsoring, Événements et Partenariats d’Orange, dans le communiqué. Tous les bénéfices de ces ventes seront redistribuées à OV School, un programme éducatif et ludique permettant à des jeunes d’avoir des vacances apprenantes au sein du stade Vélodrome.