OM: De nouveaux maillots pré-match pour l’OM, pour débuter 2023

Deux maillots, un blanc et l’autre bleu ciel, que complètent d’autres produits dont cette veste, pour la nouvelle game training de l’OM.

Pour débuter l’année 2023, Puma, sponsor de l’OM depuis l’été 2018 et lié au club phocéen jusqu’en 2028 après une prolongation de contrat entre les deux entités signée en 2021, a élaboré deux nouveaux maillots et deux nouvelles vestes d’échauffement. Les joueurs de l’Olympique de Marseille porteront ces tuniques avant les matchs lors de cette seconde partie de saison.

Les deux maillots pré-match de l’OM pour débuter 2023

La marque au félin a conçu deux maillots d’échauffements pour les joueurs de l’OM. Le premier est tout blanc accompagné de quelques croix grises sur la tunique. Tandis que l’écusson du club est et le logo Puma sont en bleu. La phrase “Droit au but” et l’étoile sont dorées. Le deuxième maillot est couleur bleu ciel, avec des croix bleues foncées. Là encore, le logo de Puma et l’écusson du club phocéen sont accordés, puisqu’ils sont de couleur blanche. Tandis que l’étoile et la phrase “Droit au but” sont dorées.

Les deux nouvelles vestes d’échauffement de l’OM

Avant les matchs, les joueurs disposent aussi de vestes. La première est à dominante bleu marine, avec, là encore des croix bleues marines. L’écusson de l’Olympique de Marseille, comme le logo de Puma est de couleur blanche. Tandis que l’étoile et la phrase “Droit au but” sont dorées. La deuxième veste d’avant match est à dominante grise avec des croix gris foncé qui longe la tenue. Une fois de plus, l’écusson et le logo sont de la même couleur : blanche. Tandis que la phrase “Droit au but” et l’étoile sont dorées. Pour le moment, seuls le maillot blanc et la veste bleue marine sont disponibles sur le site de l’OM. Le premier pour 60€, la seconde pour 90€.