OM: Combien vaut désormais Chancel Mbemba sur le mercato ?

Chancel Mbemba est l’une des très bonnes découvertes de la saison 2022-2023 de l’OM et plus largement, de la Ligue 1.

Arrivé libre à l’OM lors du dernier mercato estival, après sa fin de contrat avec le FC Porto où il y a passé quatre ans, Chancel Mbemba s’est très vite imposé comme un joueur important du onze d’Igor Tudor. Un rendement sportif qui fait du défenseur central de 28 ans l’une, si ce n’est la meilleure recrue de l’Olympique de Marseille cette saison.

Chancel Mbemba est l’un des joueurs majeurs de l’OM

En voyant débarquer Mbemba à l’OM, les supporters olympiens ne s’attendaient probablement pas à recruter l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 cette saison. Et pourtant c’est bien le cas, à tel point qu’il est certainement, jusqu’ici en tout cas, le meilleur coup réalisé par Pablo Longoria. Ses performances sportives lui permettent d’être valorisé à 17 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Tandis que le Centre international d’étude du sport (CIES) estime sa valeur marchande jusqu’à 25 millions d’euros.

Chancel Mbemba est sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OM

Lié avec le club phocéen jusqu’en 2025, Chancel Mbemba sera probablement l’un des sujets de discussion des dirigeants olympiens lors du prochain marché des transferts. Deux possibilités s’offrent à eux : soit les dirigeants décident de le prolonger afin qu’il reste encore quelques années, soit ils décident de le faire partir pour réaliser la plus grosse vente possible. En effet, lors du prochain mercato estival, il ne restera que deux ans de contrat à l’international de la République Démocratique du Congo. L’Olympique de Marseille, qui est dans le viseur de l’UEFA et de son fair-play financier, est déjà à la croisée des chemins.